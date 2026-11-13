Антикорупціонери активізувалися лише перед загрозою власним інтересам, хоча роками мали всі ресурси для боротьби з корупцією – політолог
Київ • УНН
Політолог Олег Саакян розкритикував НАБУ і САП за багаторічну низьку результативність попри значні ресурси та підтримку партнерів. Він пов’язав активізацію органів із загрозою їхньому існуванню.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура роками мали ресурси для боротьби з корупцією, зокрема, у вигляді підтримки з боку міжнародних партнерів. Але активізувалися лише тоді, коли під загрозою опинилися їх власні інтереси. Таку думку політолог Олег Саакян висловив в ефірі "Апостроф TV", пише УНН.
Саакян розкритикував результативність антикорупційних органів, які роками мали високі зарплати, соціальні гарантії, захищене фінансування та потужну міжнародну підтримку.
"Ви зарплати бачили там людей? Ви соцпакет бачили? З такою підтримкою НАБУ і САП […] мали результати давати значно раніше. А почали давати результат тільки тоді, коли їх спробували знищити. Одразу мотивація з'явилася. Бо яка мотивація? Сидиш собі, жиром запливаєш, перепрошую, бо все добре. Грошей багато, гроші зарезервовані і захищені, фінансування ніхто не забере. А якщо раптом хтось захоче забрати, то з посольства телефонують і зроблять ой як боляче тим, хто захоче це забрати", — вважає Саакян.
Він вважає, що активізація НАБУ і САП пов'язана з тим, що у них "почала земля з під ніг йти".
"Плюс є зацікавленість і зовнішня в цьому процесі…", - вважає політолог.
Водночас він зауважив, що оцінки спеціалістів, з якими він спілкувався щодо НАБУ і САП, не дають підстав говорити, що їхня кваліфікація зросла.
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