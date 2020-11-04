Английским пабам разрешили продавать алкоголь навынос во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В пабах будет разрешено продавать алкоголь навынос в качестве послабления ранее запланированных карантинных правил в Англии, сообщает УНН со ссылкой на The Drinks Business.
Так, предварительно заказанный алкоголь можно будет забирать навынос при условии, что посетители не будут входить в помещение паба или кафе, отмечается в законодательстве. Заказать же напиток или еду можно будет через веб-сайт, телефон или текстовое сообщение. Кроме самовывоза также будет доступна услуга доставки алкоголя на дом.
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Владельцы пабов восприняли эту новость как небольшую победу, потому что ранее английское правительство постановило во время новых карантинных ограничений разрешить ресторанам продавать еду навынос, а алкоголь был под запретом продажи.
Но позже эти строгие ограничение были сняты. Владельцы пабов приветствуют такое решение, так как были не уверенны в том, что их бизнес переживет еще одно карантинное закрытие. Они также опасались, что при запрете на продажу алкоголя во время карантина, миллионы литров пива пришлось бы просто “вылить в сточную канаву”, так как открытые бочки не хранятся долго.
Отметим, что жители Украины предпочитают алкогольные напитки именно отечественного производства.
Как писал УНН ранее, к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).