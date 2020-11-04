Англійським пабам дозволили продавати алкоголь на виніс під час карантину

Так, попередньо замовлений алкоголь можна буде забирати на виніс за умови, що відвідувачі не будуть входити в приміщення пабу чи кафе, відзначається в законодавстві. Замовити ж напій або їжу можна буде через веб-сайт, телефон або текстове повідомлення. Крім самовивозу також буде доступна послуга доставки алкоголю додому.

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Власники пабів сприйняли цю новину як невелику перемогу, тому що раніше англійський уряд постановив під час нових карантинних обмежень дозволити ресторанам продавати їжу на виніс, а алкоголь був під забороною продажу.

Але пізніше ці суворі обмеження були зняті. Власники пабів вітають таке рішення, так як були не впевнені в тому, що їх бізнес переживе ще одне карантинне закриття. Вони також побоювалися, що при забороні на продаж алкоголю під час карантину, мільйони літрів пива довелося б просто “вилити в стічну канаву”, так як відкриті бочки, не зберігаються довго.

Відзначимо, що жителі України вважають за краще алкогольні напої саме вітчизняного виробництва.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм“(ТМ “Prime”, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).