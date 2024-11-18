Цена на золото выросла до 2584 долларов за унцию, аналитики прогнозируют дальнейший рост
Киев • УНН
Цена на золото достигла 2584 долларов за унцию и продолжает расти. Goldman Sachs прогнозирует дальнейший рост до 3000 долларов за унцию к декабрю 2025 года из-за высокого спроса центробанков.
Аналитики считают, что к декабрю 2025 года, цена на золото вырастет до $3000 за унцию.
Пишет УНН со ссылкой на FXStreet и XTB.
Цены на золото выросли в понедельник. Котировки прибавили почти 1% на фоне прекращения укрепления доллара. Сейчас цена на золото достигла 2584 долларов за унцию может быть скорректирована до около $2600.
При этом Goldman Sachs сохранил свою целевую цену золота на уровне 3000 долларов за унцию до декабря 2025 года.
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По данным банка, основными катализаторами роста будут оставаться высокий спрос со стороны центральных банков, поступление средств в биржевые фонды и снижение процентных ставок Федеральным резервом.
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