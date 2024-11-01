Цена на золото восстанавливается после крупнейшего с июля падения: что происходит на рынке

Золото выросло в цене - после наибольшего падения за день с июля - на фоне того, как трейдеры ждали ключевых данных по занятости в США и взвешивали потенциальную ситуацию на рынке накануне президентских выборов в США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Золото подорожало на 0,5% до уровня около $2757 за унцию, что привело к небольшому росту металла в цене в недельном измерении. Данные по заработной плате в США, которые должны быть обнародованы позже в пятницу, могут дать дополнительные подсказки относительно траектории смягчения политики ФРС после того, как в четверг рынки снизили ставки на агрессивное снижение процентных ставок после неожиданного снижения количества новых заявок на пособие по безработице и роста базовой инфляции. Более высокие ставки, как правило, обременяют золото, которое не приносит процентов.

Драгоценный металл все еще идет по пути роста примерно на треть в этом году, поддержанный покупками центральных банков и спросом как актив-убежище на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, пишет издание.

Спотовое золото выросло в цене на 0,3% до $2752,13 за унцию по состоянию на 14:20 в Сингапуре после достижения исторического максимума в $2790,10 ранее на этой неделе. Индекс спотового доллара Bloomberg остался на прежнем уровне. Серебро и палладий также почти не изменились в цене, а платина подешевела.

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