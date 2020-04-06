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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Аналитики прогнозируют подорожание импортного алкоголя, фруктов и овощей из-за пандемии

Киев  •  УНН

 • 13308 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Цены на импортные продукты в ближайшее время могут вырасти. Из-за девальвации гривни, произошедшей на фоне эпидемии коронавируса в мире и Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), передает УНН.

"В результате девальвации отечественной валюты цены на импортную агропродукцию в ближайшее время, вероятно, могут вырасти и потерять конкурентоспособность на украинском рынке", - говорится в сообщении.

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По данным УКАБ, полностью зависит от импорта наличие на внутреннем рынке цитрусовых и бананов - этой продукции в прошлом году Украина закупила 358 тысяч тонн и 281 тысяч тонн соответственно.

Кроме того, 96% всей замороженной рыбы на украинском рынке импортного происхождения - в 2019 году в страну завезли 285 тысяч тонн этой продукции. По итогам прошлого года Украина закупила за рубежом 83% заменителей табака (60,6 тысячи тонн), 79% табачного сырья (45 тысяч тонн), 80% спирта этилового (66 тысяч тонн), 39% вина (58 тысяч тонн), 27% шоколада (33,6 тысячи тонн).

Также на рынке Украины импортное происхождение имеют 83% семян подсолнечника и 2% кормов для животных.

Эксперты УКАБ прогнозируют, что потребители начнут искать более приемлемые по цене альтернативы, что даст перспективы отечественным производителям семян, вина, фруктов, овощей и других продуктов.

Как сообщалось ранее в УНН, Koktebel вошел в ТОП-5 самых известных отечественных брендов вина.

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