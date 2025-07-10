Business Club КБУ, посвященный аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года
Киев • УНН
В Киеве, 23 июля этого года состоится Business Club КБУ. Будут говорить об итогах I полугодия 2025 года, дискутировать о возможных векторах развития рынка недвижимости. Мероприятие объединит лидеров отрасли для обсуждения предложений, инициатив, которые будут способствовать будущему восстановлению Украины.
Дата: 23 июля 2025 года
Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)
В первой части сосредоточатся на последних аналитических данных строительного рынка.
Во время дискуссии подведут итоги 1 полугодия 2025 года и обсудят возможные векторы развития рынка недвижимости. "Рассмотрим общую аналитику рынка строительства и недвижимости, кредитования, ситуацию на рынке складской и офисной недвижимости, другую интересную статистику и прогнозы от экспертов", - говорится в сообщении Конфедерации строителей Украины.
Во второй части к обсуждению присоединятся лидеры строительной отрасли, которые ознакомят участников с новыми инициативами и технологиями, которые помогут в восстановлении Украины.
Традиционно к участию приглашается Глава территориальной общины, пострадавшей от вооруженной агрессии рф, который расскажет о текущей ситуации, планах и проектах восстановления и развития разрушенных территорий.
Участие возможно для членов КБУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.
Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!
В случае возникновения дополнительных вопросов:
(044) 200 04 52
(050) 200 04 52
Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Украина, Украинский взгляд, Украинские Национальные Новости, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder