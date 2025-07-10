Business Club КБУ, посвященный аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года

Дата: 23 июля 2025 года

Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

В первой части сосредоточатся на последних аналитических данных строительного рынка.

Во время дискуссии подведут итоги 1 полугодия 2025 года и обсудят возможные векторы развития рынка недвижимости. "Рассмотрим общую аналитику рынка строительства и недвижимости, кредитования, ситуацию на рынке складской и офисной недвижимости, другую интересную статистику и прогнозы от экспертов", - говорится в сообщении Конфедерации строителей Украины.

Во второй части к обсуждению присоединятся лидеры строительной отрасли, которые ознакомят участников с новыми инициативами и технологиями, которые помогут в восстановлении Украины.

Традиционно к участию приглашается Глава территориальной общины, пострадавшей от вооруженной агрессии рф, который расскажет о текущей ситуации, планах и проектах восстановления и развития разрушенных территорий.

Участие возможно для членов КБУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.

Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!

В случае возникновения дополнительных вопросов:

[email protected]

(044) 200 04 52

(050) 200 04 52

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