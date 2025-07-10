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Business Club КБУ, присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року

Київ • УНН

 • 237 перегляди

У Києві, 23 липня цього року відбудеться Business Club КБУ. Будуть говорити про підсумки І півріччя 2025 року, дискутувати про можливі вектори розвитку ринку нерухомості. Захід об'єднає лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України.

Business Club КБУ, присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року

Дата: 23 липня 2025 року

Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)

В першій частині зосередяться на останніх аналітичних даних будівельного ринку.

Під час дискусії підіб’ють підсумки 1 півріччя 2025 року та обговорять  можливі вектори розвитку ринку нерухомості. "Розглянемо загальну аналітику ринку будівництва та нерухомості, кредитування, ситуацію на ринку складської і офісної нерухомості, іншу цікаву статистику та прогнози від експертів", - йдеться у повідомленні Конфедерації будівельників України.

В другій частині до обговорення долучаться лідери будівельної галузі, які ознайомлять учасників з новими ініціативами та технологіями, які допоможуть у відбудові України.

Традиційно до участі запрошується Голова територіальної громади, що постраждала від збройної агресії рф, який розповість про поточну ситуацію, плани і проєкти відбудови та розвитку зруйнованих територій. 

Участь можлива для членів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням

Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!

У разі виникнення додаткових питань:

[email protected]

(044) 200 04 52

(050) 200 04 52

Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Україна, Український погляд, Українські Національні Новини, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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