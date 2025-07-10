Business Club КБУ, присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року
Київ • УНН
У Києві, 23 липня цього року відбудеться Business Club КБУ. Будуть говорити про підсумки І півріччя 2025 року, дискутувати про можливі вектори розвитку ринку нерухомості. Захід об'єднає лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України.
Дата: 23 липня 2025 року
Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)
В першій частині зосередяться на останніх аналітичних даних будівельного ринку.
Під час дискусії підіб’ють підсумки 1 півріччя 2025 року та обговорять можливі вектори розвитку ринку нерухомості. "Розглянемо загальну аналітику ринку будівництва та нерухомості, кредитування, ситуацію на ринку складської і офісної нерухомості, іншу цікаву статистику та прогнози від експертів", - йдеться у повідомленні Конфедерації будівельників України.
В другій частині до обговорення долучаться лідери будівельної галузі, які ознайомлять учасників з новими ініціативами та технологіями, які допоможуть у відбудові України.
Традиційно до участі запрошується Голова територіальної громади, що постраждала від збройної агресії рф, який розповість про поточну ситуацію, плани і проєкти відбудови та розвитку зруйнованих територій.
Участь можлива для членів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням.
Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!
У разі виникнення додаткових питань:
(044) 200 04 52
(050) 200 04 52
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