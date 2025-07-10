Business Club КБУ, присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року

Дата: 23 липня 2025 року

Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)

В першій частині зосередяться на останніх аналітичних даних будівельного ринку.

Під час дискусії підіб’ють підсумки 1 півріччя 2025 року та обговорять можливі вектори розвитку ринку нерухомості. "Розглянемо загальну аналітику ринку будівництва та нерухомості, кредитування, ситуацію на ринку складської і офісної нерухомості, іншу цікаву статистику та прогнози від експертів", - йдеться у повідомленні Конфедерації будівельників України.

В другій частині до обговорення долучаться лідери будівельної галузі, які ознайомлять учасників з новими ініціативами та технологіями, які допоможуть у відбудові України.

Традиційно до участі запрошується Голова територіальної громади, що постраждала від збройної агресії рф, який розповість про поточну ситуацію, плани і проєкти відбудови та розвитку зруйнованих територій.

Участь можлива для членів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням.

Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!

У разі виникнення додаткових питань:

[email protected]

(044) 200 04 52

(050) 200 04 52

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