Ампутация глаза и тяжелые травмы: мужчина избил и выбросил свою кошку из окна многоэтажки

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Запорожье мужчина жестоко избил свою кошку и выбросил ее в окно многоэтажного дома. У животного обнаружили многочисленные травмы: травматическую ампутацию глаза, тяжелые черепные и другие ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Запорожской области.