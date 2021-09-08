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Ампутация глаза и тяжелые травмы: мужчина избил и выбросил свою кошку из окна многоэтажки

Киев  •  УНН

 • 15513 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Запорожье мужчина жестоко избил свою кошку и выбросил ее в окно многоэтажного дома. У животного обнаружили многочисленные травмы: травматическую ампутацию глаза, тяжелые черепные и другие ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Запорожской области.

Цитата:

"4 сентября в отделение полиции... обратилась женщина-волонтер, которая сообщила, что под домом по улице Запорожской нашла искалеченную кошку. Животное скорее всего выбросили из окна. Зоозащитница увезла ее в ветеринарную клинику, где диагностировали многочисленные травмы: травматическую ампутацию глаза, тяжелые черепные и другие ранения", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полицейские начали работать по заявлению, опросили жильцов дома и нашли свидетелей, которые слышали шум, грохот и крики животного в одной из квартир на третьем этаже.

"В дальнейшем установлено, что хозяин после жестокого избиения беззащитного животного, выбросил ее в окно. 7 сентября мужчина стал фигурантом уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы от двух до трех лет с конфискацией животного.

Дополнение

С начала года в Украине учтено более 150 уголовных правонарушений из-за жестокого обращения с животными.

В августе этого года в Одессе мужчина застрелил из охотничьего ружья своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды.

А в Киеве мужчина выбросил из окна на 7-м этаже кошку и 4 котят. Животные в результате падения с высоты погибли.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными.

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