Ампутація ока та тяжкі травми: чоловік побив та викинув свою кішку з вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Запоріжжі чоловік жорстоко побив свою кішку та викинув її через вікно багатоповерхового будинку. У тварини виявили численні травми: травматичну ампутацію ока, тяжкі черепні та інші поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Запорізької області.
Цитата:
“4 вересня до відділення поліції... звернулася жінка-волонтер, яка повідомила, що під будинком по вулиці Запорізькій знайшла покалічену кішку. Тварину скоріше за все викинули з вікна. Зоозахисниця відвезла її до ветеринарної клініки, де діагностували численні травми: травматичну ампутацію ока, тяжкі черепні та інші поранення”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поліцейські почали працювати за заявою, опитали мешканців будинку та знайшли свідків, які чули галас, гуркіт та крики тварини в одній з квартир на третьому поверсі.
“В подальшому встановлено, що хазяїн після жорстокого побиття беззахисної тварини, викинув її через вікно. 7 вересня чоловік став фігурантом кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком від одного до трьох років або позбавлення волі від двох до трьох років з конфіскацією тварини.
Доповнення
З початку року в Україні обліковано понад 150 кримінальних правопорушень через жорстоке поводження з тваринами.
У серпні цього року в Одесі чоловік застрелив з мисливської рушниці свого алабая, коли той під час дресирування відмовився виконувати команди.
А у Києві чоловік викинув з вікна на 7-му поверсі кішку та 4 кошенят. Тварини внаслідок падіння з висоти загинули.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами.