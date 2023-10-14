АМКУ оштрафовал Киевтранспарксервис: 6,6 млн грн за два повторных нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 6,6 млн грн КП "Киевтранспарксервис". Основанием для штрафа стали за два повторных нарушения, касающиеся завышения стоимости права на эксплуатацию парковок Киева, а также необоснованные цены на парковку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета.
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«На 6,6 млн гривен штрафа суммарно оштрафовали КП «Киевтранспарксервис» за злоупотребление монопольным положением» - говорится в сообщении на странице Председателя АМКУ Павел Кириленко.
Также АМКУ квалифицировала как нарушение действия Киевской городской военной администрации, которая своим распоряжением утвердила калькуляцию стоимости парковки, разработанную Киевтранспарксервисом.
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