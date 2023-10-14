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АМКУ оштрафовал Киевтранспарксервис: 6,6 млн грн за два повторных нарушения

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 6,6 млн грн КП "Киевтранспарксервис". Основанием для штрафа стали за два повторных нарушения, касающиеся завышения стоимости права на эксплуатацию парковок Киева, а также необоснованные цены на парковку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета.

Цитата 

«На 6,6 млн гривен штрафа суммарно оштрафовали  КП «Киевтранспарксервис» за злоупотребление монопольным положением» - говорится в сообщении на странице Председателя АМКУ Павел Кириленко. 

Также АМКУ квалифицировала как нарушение действия Киевской городской военной администрации, которая своим распоряжением утвердила калькуляцию стоимости парковки, разработанную Киевтранспарксервисом. 

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