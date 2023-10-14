АМКУ оштрафував Київтранспарксервіс: 6,6 млн грн за два повторні порушення

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував на 6,6 млн грн КП "Київтранспарксервіс". Підставою для штрафу стали за два повторні порушення, що стосуються завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків Києва, а також необґрунтовані ціни на паркування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Антимонопольного комітету.