АМКУ оштрафував Київтранспарксервіс: 6,6 млн грн за два повторні порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував на 6,6 млн грн КП "Київтранспарксервіс". Підставою для штрафу стали за два повторні порушення, що стосуються завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків Києва, а також необґрунтовані ціни на паркування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Антимонопольного комітету.
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«На 6,6 млн гривень штрафу сумарно оштрафували КП «Київтранспарксервіс» за зловживання монопольним становищем» - йдеться у повідомленні на сторінці Голови АМКУ Павло Кириленко.
Також АМКУ кваліфікувала як порушення дії Київської міської військової адміністрації, яка своїм розпорядженням затвердила калькуляцію вартості паркування, розроблену Київтранспарксервісом.
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