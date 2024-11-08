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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американский военный судья утвердил сделку с организатором терактов 11 сентября

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Военный судья США утвердил соглашение о признании вины с Халидом Шейхом Мохамедом и двумя сообщниками. Вместо смертной казни обвиняемые могут получить пожизненное заключение.

Соглашение о признании вины самопровозглашенного организатора терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохамеда восстанавливает возможность того, что они могут быть приговорены к пожизненному заключению вместо смертной казни.

Пишет УНН с ссылкой на ACLU (Союз защиты гражданских свобод США) и France24.

Детали

Согласно заявлению военного судьи, и в соответствии с его решением, опубликованным в четверг, соглашения о признании вины с организатором терактов 11 сентября Халидом Шейхом Мохаммедом и двумя другими обвиняемыми являются действительными и обязательными к исполнению. Эти соглашения, как считается, исключают смертную казнь.

Справка

Мохамеда и его сообщников с 2012 года обвиняют в терроризме, угоне самолета, заговоре, убийствах, нарушающих законы войны, и нападениях на мирных жителей.

В военной резолюции также фигурируют Валид бин Атташ и Мустафа аль-Хавсави, которые считаются их соучастниками в том нападении, в результате которого погибло почти 3000 человек.

В обмен на признание вины по всем пунктам обвинения правительство США согласилось на пожизненное заключение вместо смертной казни.

Прокуратура имеет возможность подать апелляцию на решение судьи, но пока не ясно, сделают ли они это.

В то же время ACLU указал в своем заявлении, что смертная казнь не соответствует «фундаментальным ценностям» американской демократической системы:

«Она бесчеловечна, несправедлива и несправедлива», говорится в документе.

Дополнение

Соглашения о признании вины с Мухаммедом и двумя вероятными сообщниками - Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хавсави - были объявлены в конце июля.

Решение сдвинуло их долговременные дела к решению после многих лет, которые они погрязли в досудебных маневрах, в то время как обвиняемые оставались под стражей на военной базе Гуантанамо на Кубе.

Напомним,

УНН передавал, что Ллойд Остин отозвал досудебные соглашения с организаторами терактов 11 сентября 2001 года. Министр обороны США оставил за собой полномочия по заключению новых соглашений по этим делам.

россия планировала теракты на бортах гражданских самолетов Канады и США - WSJ5 ноября 2024, 01:59 • 114774 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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