Аллергия и COVID-19: врач рассказала, влияет ли коронавирус на проявление аллергических реакций

Как отличить COVID-19 от аллергии

С приходом весны многие украинцы начинают страдать от проявлений сезонной аллергии, симптомы которой могут быть похожими на проявления коронавирусной инфекции.

“Если мы говорим про аллергию, то, как правило, это массивные выделения из носа, насморк с выделением прозрачной мокроты. Это также зуд, может чесаться нос, также могут чесаться глаза. И может быть кашель, но, как правило, он сухой, и больше удушающий. Если это коронавирус, и если он с классическим течением, то должна подниматься температура. При аллергии, как правило, температура не поднимается. Ну, максимум, может быть на пике симптомов 37- 37,2. "Ковид“ редко сопровождается массивными выделениями из носа. Появляется ощущение отечности”, — рассказала врач.

При аллергии возможна потеря обоняния.

“Но при аллергии нюх появляется довольно быстро при качественном лечении. Первые результаты видны через 20 минут — до часа при употреблении лекарств. А при коронавирусе никакие препараты на это не влияют”, — отметила врач.

Коронавирус у аллергиков и последствия

“Аллергики вынесены из группы риска пациентов с тяжелым ходом "ковида“. Потому что их иммунитет заточенный под другой вид аллергических реакций и на другой вид реагирования. То есть, у них не может быть цитокинового шторма. А если и может, то он очень слабый”, — пояснила врач.

Но, по словам Лыковой, COVID-19 может стать тем механизмом, что усугубит аллергические проявления или же поспособствует появлению у тех, кто с ними ранее не сталкивался.

“Говорить о том, что "ковид“ может способствовать углублению аллергических проявлений — да, это возможно. Но если говорить, например, о том, что был аллергический ринит, а стала астма — таких случаев еще не зафиксировано. Но "ковид“ может способствовать появлению новой аллергии у людей, которые не были аллергиками. Или же добавлению новых аллергенов к текущей. То есть, он способствует переключению иммунитета, и за счет этого могут добавиться новые аллергены”, — пояснила специалист.

У аллергиков, перенесших коронавирусную инфекцию, не обязательно постковидный синдром проявиться в форме усиления аллергических реакций, они могут страдать и от других его проявлений, например, психологических и неврологических.

Постковидный синдром в Украине

Не так давно в Минздраве заявили, что в Украине существенно вырос процент пациентов, страдающих от постковидного синдрома. До 70% переболевших COVID-19 необходимо от 3 до 6 месяцев дополнительной реабилитации.

Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров рассказал, что в результате заболевания COVID-19 и постковидного синдрома чаще всего в Украине люди жалуются на изменения со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и нервной системы.

Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская так же обратила внимание, что постковидный синдром может проявляться даже у тех, кто легко и бессимптомно перенес само заболевание. Она призвала близких переболевших с пониманием отнестись к тем, кто сталкивается с последствиями инфекции. По ее словам, у пациентов наблюдается раздражительность, плаксивость, растерянность.