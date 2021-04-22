Алергія і COVID-19: лікар розповіла, чи впливає коронавірус на прояв алергічних реакцій

Як відрізнити COVID-19 від алергії

З приходом весни багато українців починають страждати від проявів сезонної алергії, симптоми якої можуть бути схожими на прояви коронавірусної інфекції.

“Якщо ми говоримо про алергію, то, як правило, це масивні виділення з носа, нежить з виділенням прозорого мокротиння. Це також свербіж, може свербіти ніс, також можуть свербіти очі. І може бути кашель, але, як правило, він сухий, і більше задушливий. Якщо це коронавірус, і якщо він з класичним перебігом, то повинна підніматися температура. При алергії, як правило, температура не піднімається. Ну, максимум, може бути на піку симптомів 37- 37,2. "Ковід“ рідко супроводжується масивними виділеннями з носа. З’являється відчуття набряклості”, - розповіла лікар.

При алергії може бути втрата нюху.

“Але при алергії нюх з’являється досить швидко при якісному лікуванні. Перші результати видно через 20 хвилин — до години при вживанні ліків. А при коронавірусі жодні препарати на це не впливають”, - зазначила лікар.

Коронавірус у алергіків і наслідки

“Алергіки винесені з групи ризику пацієнтів з тяжким перебігом ”ковіду“. Тому що їхній імунітет заточений під інший вид алергічних реакцій і на інший вид реагування. Тобто, у них не може бути цитокінового шторму. А якщо і може, то він дуже слабкий", — пояснила лікар.

Але, за словами Ликової, COVID-19 може стати тим механізмом, що посилить алергічні прояви або ж посприяє появі у тих, хто з ними раніше не стикався.

“Говорити про те, що ”ковід“ може сприяти поглибленню алергічних проявів — так, це можливо. Але якщо говорити, наприклад, про те, що був алергічний риніт, а стала астма — таких випадків ще не зафіксовано. Але "ковід“ може сприяти появі нової алергії у людей, які не були алергікам. Або ж додаванню нових алергенів до поточних. Тобто, він сприяє переключенню імунітету, і за рахунок цього можуть додатися нові алергени”, - пояснила фахівець.

У алергіків, які перенесли коронавірусну інфекцію, не обов’язково постковідний синдром проявитися у формі посилення алергічних реакцій, вони можуть страждати і від інших його проявів, наприклад, психологічних і неврологічних.

Постковідний синдром в Україні

Не так давно у МОЗ заявили, що в Україні суттєво зріс відсоток пацієнтів, які страждають від постковідного синдрому. До 70% перехворілих COVID-19 необхідно від 3 до 6 місяців додаткової реабілітації.

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров розповів, що в результаті захворювання COVID-19 і постковідного синдрому найчастіше в Україні люди скаржаться на зміни з боку дихальної системи, серцево-судинної системи і нервової системи.

Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська так само звернула увагу, що постковідний синдром може проявлятися навіть у тих, хто легко і безсимптомно переніс саме захворювання. Вона закликала близьких перехворілих з розумінням поставитися до тих, хто стикається з наслідками інфекції. За її словами, у пацієнтів спостерігається дратівливість, плаксивість, розгубленість.