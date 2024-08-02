Киев • УНН
Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских Игр-2024 в весовой категории до 80 кг. Победив бразильца Вандерсона Перейру, он гарантировал себе минимум бронзовую медаль, ставшую третьей для Украины на этих Играх.
Александр Хижняк обеспечил Украине третью медаль Олимпиады. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских Игр-2024 в весовой категории до 80 кг, тем самым гарантировав себе минимум бронзовую медаль.
В четвертьфинале Хижняк победил бразильца Вандерсона Перейру, получив единогласное решение судей со счетом 5:0.
Этот результат означает, что Александр Хижняк обеспечил себе олимпийскую медаль. Даже если он проиграет в полуфинале, украинский боксер получит бронзу, что станет третьей медалью для Украины на этих Олимпийских Играх.
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