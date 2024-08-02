Александр Хижняк обеспечил Украине третью медаль Олимпиады. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских Игр-2024 в весовой категории до 80 кг, тем самым гарантировав себе минимум бронзовую медаль.

В четвертьфинале Хижняк победил бразильца Вандерсона Перейру, получив единогласное решение судей со счетом 5:0.

Этот результат означает, что Александр Хижняк обеспечил себе олимпийскую медаль. Даже если он проиграет в полуфинале, украинский боксер получит бронзу, что станет третьей медалью для Украины на этих Олимпийских Играх.

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