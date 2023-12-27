Агрессор пытается создать условия для блокирования Купянска и возобновил наступление на Лиманском направлении - Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке остается сложной, отметив, что российская армия продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях, передает УНН.

Детали

По словам Александра Сырского, оккупанты в последнее время значительно увеличил применение бронированной техники, дронов-камикадзе, и таким образом враг продолжает вести интенсивные артиллерийские обстрелы.

Как отмечается, российские военные сейчас пытаются создать условия для блокирования Купянска - враг наращивает силы за счет перемещения подразделений с других направлений.

На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После понесенных потерь проводит перегруппировку своих подразделений. Продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений с других направлений. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч - говорится в сообщении.

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На Лиманском направлении направлении агрессор возобновил интенсивные наступательные действия с целью вытеснения украинских войск из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа. Указывается, что ссс рф не отказываются от попыток захвата Тернов и выхода к реке Черный Жеребец.

Северское направление. Согласно информации Сирьского, противник пытается развить наступление в районах Спирного и Белогоровки и осуществляет подготовку штурмовых подразделений из числа воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар, Северск.

Бахмутское направление. Враг не прекращает интенсивные наступательные действия, пытаясь захватить Богдановку, и восстановить утраченное положение в районах Клищеевки, Курдюмовки и Андреевки. Оккупанты перемещают с южного направления штурмовые группы "добровольческого корпуса", также привлечен личный состав морской пехоты Каспийской флотилии.

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Дополнение

Украинские командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и не допущению продвижения врага. В частности Сырский отметил эффективную работу штабов воинских частей по оперативному реагированию на действия врага, а также подготовке оптимальных вариантов действий украинских вооруженных сил, в зависимости от сложившейся обстановки.

Командующий Сухопутных войск ВСУ напомнил, что за последнюю неделю на Восточном направлении оккупанты потеряли более трех тысяч личного состава, из них убитыми - более тысячи человек. Уничтожена и повреждена 361 единица вражеской техники. Из них - 43 танки, 83 боевых бронированных машины, 69 артиллерийских систем.

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