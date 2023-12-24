Бывший главнокомандующий НАТО, в праздничное рождественское время обратился с просьбой об увеличении помощи Украине

Бывший командующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил об опасной ситуации, которая возникла вокруг важных аспектов военной поддержки Украины и призвал увеличить помощь Украине, назвал дело украинского государства справедливым. Об этом передает УНН с ссылкой на The Hill.

Я обеспокоен войной в Украине только в том случае, если США и наши европейские союзники не выполнят взятые нами обязательства по поддержке Украины - сказал Ставридис в воскресенье в радиошоу "Cats Roundtable".

Зенитные установки Gepard, БПЛА и боеприпасы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Также он отметил, что сейчас складывается опасная ситуация, поскольку важные действия происходят в Вашингтоне.

Мы должны оказать Украине военную поддержку. Их дело справедливое - подчеркнул Ставридис.

Напомним,

Представитель Пентагона Райдер заявил, что поддержка Украины также способствует пополнению оборонных запасов США.

Исландия объявила о поддержке украинских военных в IT-сфере и разминировании