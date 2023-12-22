Зенитные установки Gepard, БПЛА и боеприпасы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

В рамках нового пакета военной помощи от Германии Украина получила зенитные установки Gepard, боеприпасы и грузовики. Об этом со ссылкой на правительство Германии передает УНН.

Детали

Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Отмечается, что Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard и 30 240 боеприпасов к ним. Кроме того, Берлин передал Украине:

10 БПЛА Vector;

Боеприпасы для Leopard 2A6;

2 тягача HX81;

5 полуприцепов HX81;

8 грузовиков Zetros;

2 машины разминирования WiSENT 1 MC;

2 машины пограничной охраны;

8 транспортных средств;

2 системы защиты связи AMPS для вертолетов;

2500 снарядов 155 мм;

25 536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.

Отмечается, что поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.

Дополнение

Согласно сообщению Минобороны о годовом балансе военной помощи, в Украину уже поставлено 80 танков Marder, еще 40 планируется профинансировать. По предварительной информации федерального правительства, было обещано 20 дополнительных бронетранспортеров.

Напомним,

Германия предоставляет дополнительные 88,5 млн евро на помощь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и содействии переходу к "зеленой" энергетике в рамках большего пакета поддержки Украины на сумму 1,6 млрд евро в 2023 году.