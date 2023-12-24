Исландия объявила о поддержке украинских военных в IT-сфере и разминировании

Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине, - IT-коалиции и Коалиции по разминированию, а также выделит более 300 тыс. евро для закупки медицинских средств для Украины, сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине, - IT-коалиции и Коалиции по разминированию, а также страна предоставит дополнительное финансирование в размере 340 тыс. евро для закупки медицинских средств для Украины, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Исландия оказывала гуманитарную, экономическую и безопасностную поддержку Украине в основном через международные организации - ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многонациональные форумы.

Министр обороны обороны Рустем Умеров поблагодарил правительство и народ Исландии за мощную поддержку, которой Украина может усилить сферы информационных технологий, связи и кибербезопасности, а также иметь необходимое обучение и оборудование для разминирования.

Мы надеемся, что наша поддержка приведет к укреплению оборонного потенциала Украины. Присоединяясь к коалициям и предоставляя дополнительное финансирование в рамках Комплексного пакета помощи НАТО, мы продолжаем нашу нелетальную поддержку Украины в борьбе против несправедливого и незаконного вторжения России, - министр МИД Исландии Бьярни Бенедиктссон.

На данный момент в состав IT-коалиции входят восемь стран: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Япония. Великобритания и Италия также объявили о своем намерении присоединиться.

Напомним

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что ее страна поддерживает амбиции Украины на пути к Зеленским заверила, что ее страна поддерживает амбиции Украины на пути к Европейский Союз и НАТО.