Исландия объявила о поддержке украинских военных в IT-сфере и разминировании
Киев • УНН
Исландия присоединилась к двум коалициям в поддержку Украины - ИТ-коалиции и Коалиции по разминированию - и выделит 340 000 евро на медикаменты.
Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине, - IT-коалиции и Коалиции по разминированию, а также выделит более 300 тыс. евро для закупки медицинских средств для Украины, сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.
Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине, - IT-коалиции и Коалиции по разминированию, а также страна предоставит дополнительное финансирование в размере 340 тыс. евро для закупки медицинских средств для Украины,
Детали
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Исландия оказывала гуманитарную, экономическую и безопасностную поддержку Украине в основном через международные организации - ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многонациональные форумы.
Министр обороны обороны Рустем Умеров поблагодарил правительство и народ Исландии за мощную поддержку, которой Украина может усилить сферы информационных технологий, связи и кибербезопасности, а также иметь необходимое обучение и оборудование для разминирования.
Мы надеемся, что наша поддержка приведет к укреплению оборонного потенциала Украины. Присоединяясь к коалициям и предоставляя дополнительное финансирование в рамках Комплексного пакета помощи НАТО, мы продолжаем нашу нелетальную поддержку Украины в борьбе против несправедливого и незаконного вторжения России,
На данный момент в состав IT-коалиции входят восемь стран: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Япония. Великобритания и Италия также объявили о своем намерении присоединиться.
Напомним
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что ее страна поддерживает амбиции Украины на пути к Зеленским заверила, что ее страна поддерживает амбиции Украины на пути к Европейский Союз и НАТО.
Исландия объявила о поддержке украинских военных в IT-сфере и разминировании
Исландия присоединилась к двум коалициям в поддержку Украины - ИТ-коалиции и Коалиции по разминированию - и выделит 340 000 евро на медикаменты.
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