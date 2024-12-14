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Агрессор нанес 166 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях

Агрессор нанес 166 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 5393 просмотра

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За минувшие сутки оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию. Повреждены 5 объектов, пострадавших среди мирного населения нет.

В течение последних суток вражеские войска продолжили атаки на территорию Запорожской области, осуществив 166 ударов по 10 населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате авиационных ударов два раза была атакована Малиновка. Кроме этого, 73 беспилотника различных модификаций ударили по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке и Новодаровке. 

Дополнительно два обстрела из РСЗО попали в Новоданиловку. Также с территории российских войск было осуществлено 89 артиллерийских обстрелов, которые вызвали повреждения в Лобковом, Гуляйполе, Щербаках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорье, Малышевке, Ольговском и Новодаровке. 

Известно о 5 случаях разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди местного населения нет пострадавших.

Запорожская область подверглась почти 300 вражеских ударов за сутки21 нояб. 2024, 05:04 • 19737 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье