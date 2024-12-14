Агрессор нанес 166 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию. Повреждены 5 объектов, пострадавших среди мирного населения нет.
В течение последних суток вражеские войска продолжили атаки на территорию Запорожской области, осуществив 166 ударов по 10 населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В результате авиационных ударов два раза была атакована Малиновка. Кроме этого, 73 беспилотника различных модификаций ударили по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке и Новодаровке.
Дополнительно два обстрела из РСЗО попали в Новоданиловку. Также с территории российских войск было осуществлено 89 артиллерийских обстрелов, которые вызвали повреждения в Лобковом, Гуляйполе, Щербаках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорье, Малышевке, Ольговском и Новодаровке.
Известно о 5 случаях разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди местного населения нет пострадавших.
Запорожская область подверглась почти 300 вражеских ударов за сутки21 нояб. 2024, 05:04 • 19737 просмотров