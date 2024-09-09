Агрессия рф против Украины имеет глобальные последствия - Ермак

Ермак заявил, что агрессия террористического государства против Украины имеет глобальные последствия и касается не только Украины, но и всего мира. Об этом заявил во время разговора с представителями латиноамериканских медиа руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

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Во время общения с иностранными журналистами глава Офиса Главы отметил важность участия международного сообщества в восстановлении справедливого мира для Украины, в частности стран, уважающих Устав ООН и международное право.

Речь не только о нашей свободе и независимости, территориальной целостности. Это и о вас, и о ваших странах. Потому что эта война - это испытание для мира. Мы все - в Латинской Америке, в Африке, в Азии - хотим жить в безопасном мире, в котором существуют правила, действующее международное право, а не в том, где кто сильный, кто большой, тот имеет все права - отметил Андрей Ермак.

Он также подробно рассказал о Формуле мира, которая должна стать дорожной картой для прекращения войны. Ермак напомнил, что Украина не начинала агрессию и не претендует на чужие территории.

То, чего мы хотим и за что боремся, - это только наша территория. Это международно признанная граница. Это наша свобода. Это очень принципиальный вопрос, и на этом базируется Формула мира Президента Зеленского - подчеркнул Андрей Ермак.

Во время встречи особое внимание было уделено сотрудничеству Украины с ключевыми партнерами - Соединенными Штатами, Европейским Союзом, а также странами Глобального Юга.

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