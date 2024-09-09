Агресія рф проти України має глобальні наслідки - Єрмак
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що війна в Україні - це випробування для всього світу. Він розповів про Формулу миру та наголосив на важливості міжнародної підтримки у відновленні справедливого миру.
Єрмак заявив, що агресія терористичної держави проти України має глобальні наслідки і стосується не лише України, а й усього світу. Про це заявив під час розмови з представниками латиноамериканських медіа керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
Під час спілкування з іноземними журналістами очільник Офісу Глави наголосив на важливості участі міжнародної спільноти у відновленні справедливого миру для України, зокрема країн, що поважають Статут ООН та міжнародне право.
Мова не лише про нашу свободу й незалежність, територіальну цілісність. Це й про вас, і про ваші країни. Тому що ця війна – це випробування для світу. Ми всі – в Латинській Америці, в Африці, в Азії – хочемо жити в безпечному світі, у якому існують правила, чинне міжнародне право, а не в тому, де хто сильний, хто великий, той має всі права
Він також детально розповів про Формулу миру, яка має стати дорожньою картою для припинення війни. Єрмак нагадав, що Україна не починала агресію і не претендує на чужі території.
Те, чого ми хочемо й за що боремося, – це тільки наша територія. Це міжнародно визнаний кордон. Це наша свобода. Це дуже принципове питання, і на цьому базується Формула миру Президента Зеленського
Під час зустрічі особливу увагу було приділено співпраці України з ключовими партнерами – Сполученими Штатами, Європейським Союзом, а також країнами Глобального Півдня.
Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР: обговорили Формулу миру 07.09.24, 16:50 • 26102 перегляди