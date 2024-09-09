Агресія рф проти України має глобальні наслідки - Єрмак

Єрмак заявив, що агресія терористичної держави проти України має глобальні наслідки і стосується не лише України, а й усього світу. Про це заявив під час розмови з представниками латиноамериканських медіа керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

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Під час спілкування з іноземними журналістами очільник Офісу Глави наголосив на важливості участі міжнародної спільноти у відновленні справедливого миру для України, зокрема країн, що поважають Статут ООН та міжнародне право.

Мова не лише про нашу свободу й незалежність, територіальну цілісність. Це й про вас, і про ваші країни. Тому що ця війна – це випробування для світу. Ми всі – в Латинській Америці, в Африці, в Азії – хочемо жити в безпечному світі, у якому існують правила, чинне міжнародне право, а не в тому, де хто сильний, хто великий, той має всі права