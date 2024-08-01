Подходы к агрегатному заводу в Волчанске и сам завод находится под огневым контролем Сил обороны. Продвижения войск противника в этом районе нет. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Саранцев напомнил, что территория агрегатного завода в Волчанске была захвачена еще в начале Харьковского обострения.

«Она как находилась, так и находится под контролем россиян. Сама эта территории отрезана от основных сил противника. Подходы к этому заводу и сам завод находится под огневым контролем Сил обороны, продвижения войск противника в указанном районе нет», - рассказал Саранцев.

Дополнение

Саранцев сегодня, 1 августа сообщал, что в операционной зоне ОТГ «Харьков» обстановка остается сложной и имеет признаки к обострению. В Волчанске продолжаются уличные бои. Враг пытается продвигаться, атаковать в лоб атакуя в центре, а также пытается продвигаться по флангам