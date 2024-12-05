Адвокат Трампа требует снять обвинения о вмешательстве в выборы из-за "президентского иммунитета"
Киев • УНН
Адвокат Дональда Трампа подал апелляцию о снятии обвинений по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии. Защита утверждает, что как избранный президент Трамп имеет полный иммунитет от уголовного преследования.
Адвокат Дональда Трампа в Джорджии просит снять обвинения о вмешательстве в выборы против избранного президента США, утверждая, что тот «имеет полный иммунитет от обвинения или любого уголовного процесса, штатного или федерального», пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Адвокат Дональда Трампа Стив Садоу обратился в апелляционный суд Джорджии с просьбой отклонить апелляцию Дональда Трампа на решение суда низшей инстанции, чтобы позволить окружному прокурору округа Фултон Фани Уиллис остаться прокурором по этому делу, поскольку высший суд округа Фултон больше не имеет юрисдикции, учитывая победу Трампа на выборах.
В своем заявлении Стив Садоу ссылается на решение Министерства юстиции прекратить федеральное преследование Дональда Трампа в прошлом месяце, а также на заключение Офиса юридического консультанта в 2000 году о том, что президент не может подлежать уголовному привлечению местной прокуратуры.
Дональду Трампу выдвинули восемь обвинений в Грузии, включая обвинение в рэкете, когда тот пытался отменить результаты выборов в Фултоне 2020 года после того, как Грузия проголосовала за Джо Байдена.
Однако, Трамп не признал себя виновным по масштабному делу о вмешательстве в выборы 2020 года в округе Фултон в прошлом году вместе с 18 другими обвиняемыми.
Дело было приостановлено с июня, когда апелляционный суд приостановил рассмотрение для рассмотрения апелляции с просьбой отстранить прокурора Фани Уиллиса от дела.
Напомним
Апелляционный суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа по хранению секретных документов. Дело закрыто с правом восстановления после завершения его второго президентского срока.