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90 боевых столкновений за сутки: на Покровском направлении отбито 30 атак

Киев  •  УНН

 • 3089 просмотра

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На разных направлениях фронта произошло 90 боевых столкновений, противник нанес 67 авиаударов и применил более тысячи дронов. На Покровском направлении украинские защитники остановили все 30 штурмовых действий врага.

С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские защитники остановили все 30 штурмовых действий противника, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 67 авиационных ударов, применили 19 ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи сто дронов-камикадзе и осуществили более пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении от вражеской авиации пострадали Золочев и Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили все семь вражеских атак. Враг сбросил КАБ на Осиново.

На Лиманском направлении российские захватчики, при поддержке авиации, девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новое, Зеленый Гай, Новолюбовка и Ямполовка.

На Северском направлении наши защитники отбили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Григорьевки и Часового Яра. Силы обороны отбили одну атаку захватчиков, в настоящее время бои идут еще в трех локациях. Ступочки и Дружковка подверглись авиаударам.

Тринадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Два боя до сих пор продолжаются. Под авиаударами оказались Екатериновка и Александро-Шультино.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улаклы, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное и Шевченко. Наши защитники остановили все 30 штурмовых действий противника. Авиационным ударам подверглись Покровск, Гродовка, Зверево, Леонтовичи и Муравка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 261 оккупант, из них 116 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили танк, одну боевую бронированную машину, три МТЛБ, двенадцать единиц автомобильной техники, три пункта управления БпЛА, две окпни РЭБ, одну антенну БпЛА; также повредили один танк, четыре единицы автомобильной техники, САУ и две пушки противника.

На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении состоялось три боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Чаривне.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Омельник сбросив семь КАБов.

На Приднепровском направлении противник сбросил два КАБ на населенный пункт Приднепровское.

На Курском направлении с начала суток произошло 15 боестолкновений, также захватническая армия нанесла 28 авиаударов, сбросив 39 КАБ и осуществила 532 обстрела.

Генштаб: Защитники в течение суток уничтожили 1390 противников11.02.25, 07:17 • 24455 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война

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