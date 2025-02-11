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90 бойових зіткнень за добу: на Покровському напрямку відбито 30 атак

90 бойових зіткнень за добу: на Покровському напрямку відбито 30 атак

Київ • УНН

 • 29429 перегляди

На різних напрямках фронту відбулося 90 бойових зіткнень, противник завдав 67 авіаударів та застосував понад тисячу дронів. На Покровському напрямку українські захисники зупинили всі 30 штурмових дій ворога.

Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили всі 30 штурмових дій противника, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосували 19 ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу сто дронів-камікадзе та здійснили понад п’ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку від ворожої авіації постраждали Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили всі сім ворожих атак. Ворог скинув КАБ на Осиново.

На Лиманському напрямку російські загарбники, за підтримки авіації, дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Васюківки, Григорівки та Часового Яру. Сили оборони відбили одну атаку загарбників, на даний час бої точаться ще в трьох локаціях. Ступочки та Дружківка зазнали авіаударів.

Тринадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Два бої досі тривають. Під авіаударами опинилися Катеринівка та Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Наші захисники зупинили всі 30 штурмових дій противника. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Гродівка, Звірове, Леонтовичі та Муравка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 261 окупант, з них 116 - безповоротно. Українські воїни знищили танк, одну бойову броньовану машину, три МТЛБ, дванадцять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА, дві окпні РЕБ, одну антену БпЛА; також пошкодили один танк, чотири одиниці автомобільної техніки, САУ та дві гармати противника.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Омельник скинувши сім КАБів.

На Придніпровському напрямку противник скинув два КАБ на населений пункт Придніпровське.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 15 боєзіткнень, також загарбницька армія завдала 28 авіаударів, скинувши 39 КАБ та здійснила 532 обстріли.

Генштаб: Захисники впродожв доби знищили 1390 супротивників11.02.25, 07:17 • 26846 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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