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70% украинцев считают, что сейчас целесообразно критиковать действия власти - опрос

Киев • УНН

 • 160377 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. 70% опрошенных взрослых украинцев считают, что сейчас необходимо критиковать ошибочные действия власти, потому что только так можно улучшить ситуацию в стране. Это отличается от показателей в начале полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет УНН.

70% украинцев считают, что сейчас целесообразно критиковать действия власти - опрос

Детали

В течение 30 сентября-13 октября 2023 года КМИС провел всеукраинский опрос, в который был включен вопрос о целесообразности критики власти во время войны.

В начале полномасштабного вторжения рф в Украину, в мае 2022 года, большинство украинцев предпочитали избегать вообще любых споров. Тогда 68% считали, что все споры должны быть отложены на потом. Только 26% респондентов считали, что целесообразно критиковать власть, в случае необходимости.

Сейчас, в октябре 2023 года, ситуация стала диаметрально противоположной. Во всех регионах Украины большинство населения считает, что есть смысл в том, чтобы указывать на возможные ошибочные и неправильные решения власти. Теперь 70% украинцев считают важным высказывать критику. В то же время 25% настаивают на избежании любых споров.

Справочно

Опрос общественного мнения "Омнибус" КМИС проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Дополнение

Согласно социологическому исследованию, среди украинцев безусловным является запрос на единение и избежание внутренних распрей (в частности, поэтому 81% украинцев выступают против проведения выборов сейчас).

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