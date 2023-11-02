70% українців вважають, що зараз доцільно критикувати дії влади - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. 70% опитаних дорослих українців вважають, що зараз необхідно критикувати помилкові дії влади, бо лише так можна покращити ситуацію в країні. Це відрізняється від показників на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише УНН.
Деталі
Упродовж 30 вересня-13 жовтня 2023 року КМІС провів всеукраїнське опитування, до якого було включене запитання щодо доцільності критики влади під час війни.
На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, у травні 2022 року більшість українців воліли уникати взагалі будь-яких суперечок. Тоді 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені на потім. Лише 26% респондентів вважали, що доцільно критикувати владу, у разі потреби.
Зараз, у жовтні 2023 року, ситуація стала діаметрально протилежною. У всіх регіонах України більшість населення вважає, що є сенс у тому, щоб вказувати на можливі помилкові та неправильні рішення влади. Тепер 70% українців вважають важливим висловлювати критику. Водночас 25% наполягають на уникненні будь-яких суперечок.
Довідково
Опитування громадської думки «Омнібус» КМІС проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити жителі тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Доповнення
Згідно з соціологічним дослідженням, серед українців безумовним є запит на єднання та уникнення внутрішніх чвар (зокрема, тому 81% українців виступають проти проведення виборів зараз).
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