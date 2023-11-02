70% українців вважають, що зараз доцільно критикувати дії влади - опитування

КИЇВ. 2 листопада. УНН. 70% опитаних дорослих українців вважають, що зараз необхідно критикувати помилкові дії влади, бо лише так можна покращити ситуацію в країні. Це відрізняється від показників на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише УНН.