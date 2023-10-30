Більшість українців вважає, що вибори зараз не на часі - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Наразі 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі, ідеться у результатах опитування КМІС, проведеного упродовж 30 вересня-13 жовтня, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, за останній час спливало питання обговорення доцільності чи недоцільності проведення зараз, під час війни, національних виборів. За результатами опитування КМІС станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі. Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну – 16%.
Хоча українці вважають доцільним відкласти проведення виборів на період після війни, але при цьому 88% наполягають, що в Україні має будуватися розвинена демократична система відповідно до норм Європейського Союзу. За обмеження прав громадян на період відновлення після війни виступають 7% респондентів.
Довідково
Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» проведено КМІС методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.