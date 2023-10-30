Большинство украинцев считает, что выборы сейчас не ко времени - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сейчас 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени, говорится в результатах опроса КМИС, проведенного в течение 30 сентября-13 октября, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, за последнее время всплывал вопрос обсуждения целесообразности или нецелесообразности проведения сейчас, во время войны, национальных выборов. По результатам опроса КМИС по состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Считают, что выборы уже должны проводиться несмотря на войну – 16%.
Хотя украинцы считают целесообразным отложить проведение выборов на период после войны, но при этом 88% настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза. За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступают 7% респондентов.
Справочно
Всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» проведен КМИС методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами заграницей.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.