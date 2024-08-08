6 ЗРК россиян уничтожили на юге за неделю августа - ОСГВ "Таврия"

Силы обороны на южном направлении сегодня ночью уничтожили современный ЗРК "Бук-М3" россиян, который стоит на вооружении рф с 2016 года, а также ЗРК "Оса". Всего за август украинские воины уничтожили уже шесть ЗРК оккупантов на юге Украины. Об этом рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Детали

"Надо, пожалуй, акцентировать внимание на том, что у нас происходит какой-то геноцид российских зенитно-ракетных комплексов, потому что с начала месяца их было уничтожено 6, и все на Ореховском направлении. Сегодня ночью возле села Запорожье на Ореховском направлении на оккупированной территории был уничтожен очередной ЗРК "Бук-М3". Это достаточно современный, модернизированный ЗРК противовоздушной обороны россиян, который был принят на вооружение российской армией в 2016 году. Так же ночью в районе Великих Копанов уничтожен ЗРК "Оса". Если добавить к этому "Бук-М1", который был уничтожен два дня назад в районе Украинского на Гуляйпольском отрезке, а также еще один "Тор" и еще два "Бука" на Ореховском направлении, то получается цифра 6 фактически за неделю августа месяца", - сказал Лиховий.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки состоялось 96 боевых столкновений. Активнее всего враг продолжает действовать на Покровском направлении, где состоялась почти треть его наступательных действий.