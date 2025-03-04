59 боевых столкновений на фронте: где происходят самые ожесточенные бои
Киев • УНН
За сутки произошло 59 боевых столкновений на различных направлениях фронта, из них 14 атак в Курской области. Противник активно атаковал на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях, нанес авиаудары.
В целом, с начала суток на фронтах произошло 59 боевых столкновений. В Курской области украинские защитники отразили 14 атак захватчиков, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Вовчанска, получил отпор.
На Купянском направлении захватническая армия трижды атаковала вблизи Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Два столкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Ямполовка и Диброва, до сих пор идут бои в двух локациях.
На Торецком направлении противник атаковал в районах Торецка и Дачного, совершил семь попыток улучшить свои позиции, три столкновения в данный момент продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 12 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Промень, Лысовка, Сергеевка, Андреевка, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили все атаки. Враг нанес авиационный удар в районе Горихового.
Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения четыре раза атаковали позиции наших войск вблизи Константинополя, одна атака продолжается до сих пор. Под ударами оказались управляемыми авиационными бомбами Январское, Новопавловка, Алексеевка и Ивановка.
Сегодня враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Привольного на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Комышуваси, Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении произошло шесть столкновений, враг пытается продвинуться в направлении Нестерянки и Каменского, три столкновения еще продолжаются.
На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную атаку, под авиаударом оказалась Львов.
В Курской области украинские защитники отразили 14 атак захватчиков. Также противник нанес восемь авиационных ударов, сбросив при этом 13 КАБ, осуществил 183 артиллерийских обстрела. В данный момент бои продолжаются в девяти локациях.
На Северском и Краматорском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций Сил обороны и населенных пунктов, задействует ударные БПЛА, проводит разведку.
Минус 1340 солдатов и сотни единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки04.03.25, 08:01 • 22708 просмотров