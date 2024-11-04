4 полицейских и 11 гражданских пострадали от авиаудара рф по Харькову: показали последствия
Киев • УНН
В результате российских авиаударов по Харькову пострадали 15 человек, среди них 4 полицейских. Повреждены многочисленные объекты инфраструктуры, торговые точки и жилые дома, в Купянском районе есть погибшие.
В результате вечерних авиаударов российских войск по Харькову количество пострадавших достигло 15 человек, среди них четверо полицейских, сообщили в ГУНП в Харьковской области и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Пострадали 15 человек, в том числе четверо полицейских", - сообщили в полиции области, указав, что враг нанес удар тремя ФАБ-250 из УМПК.
По словам Синегубова, в результате вражеского обстрела Харькова повреждено остекление окон объекта инфраструктуры, 4 торговых павильона, два супермаркета, дом, лаборатория, кофейня, 21 торговый киоск, торговый центр, кафе, 2 жилых дома, 10 автомобилей. "Пострадали 11 гражданских людей и 4 сотрудника МВД", - подтвердил глава ОВА.
ГСЧС показала последствия вражеского удара.
По словам Синегубова, также в 23:16 враг ударил по Харьковскому району, по селу Малая Даниловка. В результате обстрела повреждены 12 частных домов, помещение железнодорожного переезда.
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В 21:30 в селе Ковшаровка Купянского района было вражеское попадание в 5-этажный жилой дом. "Под завалами предварительно тела двух женщин и одного мужчины", - указал глава ОВА.
Также обстрелы врага в течение прошлого дня фиксировали в Харьковском и Богодуховском районах, повреждены дома.