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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф сбросили КАБы на Харьков и пригород

Войска рф сбросили КАБы на Харьков и пригород

Киев  •  УНН

19:23 • 3293 просмотра

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российские войска сбросили КАБы на Харьков и пригород, один прилет зафиксирован в лесополосе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Вечером 3 ноября россияне ударили КАБом по Харькову. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Предварительно один КАБ нанес удар по Харькову, остальные - по близкому пригороду,

- говорится в сообщении.

Детали

Позже Терехов сообщил, что прилет по Харькову произошел в лесополосе. Без пострадавших и разрушений.

Напомним

На территории Харьковской области в течение последних суток зафиксирована серия обстрелов в нескольких районах. В результате атак пострадали двое гражданских, повреждены учебное заведение, ферма и другие объекты.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
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