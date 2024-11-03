Войска рф сбросили КАБы на Харьков и пригород
Киев • УНН
российские войска сбросили КАБы на Харьков и пригород, один прилет зафиксирован в лесополосе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Вечером 3 ноября россияне ударили КАБом по Харькову. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Предварительно один КАБ нанес удар по Харькову, остальные - по близкому пригороду,
Детали
Позже Терехов сообщил, что прилет по Харькову произошел в лесополосе. Без пострадавших и разрушений.
Напомним
На территории Харьковской области в течение последних суток зафиксирована серия обстрелов в нескольких районах. В результате атак пострадали двое гражданских, повреждены учебное заведение, ферма и другие объекты.