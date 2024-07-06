Киев • УНН
Проведено 53 обмена с россией, в результате которых из российского плена вернулись 3310 украинцев, о чем объявил Президент Владимир Зеленский.
С россией проведено 53 обмена пленными. 3310 украинцев вернули из российского плена. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, показав кадры с освобожденными людьми, передает УНН.
53 обмена. 3310 наших людей, которые уже дома, в Украине, рядом со своими родными. Продолжаем работать и искать пути, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую - всех наших военных и гражданских, взрослых и детей
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