250 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит на курщине

250 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, горячее всего - на курщине и Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 8 часов 19 декабря, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара (три ракеты), 35 авиационных ударов, сбросив 36 КАБов. Кроме этого, совершил более 4250 обстрелов, из них 178 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и по трем другим важным объектам врага.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 26. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза неподалеку Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполовки и Тернов.

Пять попыток атаковать позиции наших войск отбили украинские защитники на Сиверском направлении вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник пять раз пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 48 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Нововасильевка, Чумацкое и Новооленевка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак у Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Дачного, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг также совершил 25 штурмовых действий неподалеку Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

Один раз оккупант пытался прорваться к Новоандреевке на Ореховском направлении, получил отпор.

На Приднепровском направлении состоялось пять боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 21 авиаудар, сбросив при этом 31 КАБ. Украинские защитники отбили 68 штурмовых действий захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 19 декабря