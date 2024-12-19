Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 19 декабря
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1530 российских военных. Также уничтожено 5 танков, 27 бронемашин, 14 артсистем и 51 дрон противника.
Силы агрессора потеряли 1530 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 19.12.24:
- Личный состав: 768 220 (+1530).
- Танки: 9576 (+5).
- Бронированные боевые машины: 19799 (+27).
- Артиллерийские системы: 21178 (+14).
- РСЗВ: 1256.
- Средства ППО: 1026 (+1).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20521 (+51).
- Крылатые ракеты: 2943.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 31678 (+68).
- Специальная техника: 3656 (+4).
190 боевых столкновений на фронте: где враг сосредотачивает наибольшие силы - Генштаб13 дек. 2024, 23:31 • 16640 просмотров