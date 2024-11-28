24 тысячи мин вернут производителю из-за нештатной срабатывания - Герман Сметанин

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 126660 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 185305 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 190230 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 189793 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 139411 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 131259 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 136435 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 147118 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114899 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125244 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов

Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов

 • 106641 просмотра
рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка

рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка

 • 105597 просмотра
В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

 • 100454 просмотра
рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

 • 107591 просмотра
Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

07:56 • 25670 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 126990 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 152391 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 185297 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 190223 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 189786 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

09:22 • 11616 просмотра
Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

07:56 • 25670 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 104700 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

 • 112187 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 117855 просмотра
Актуальное
24 тысячи мин вернут производителю из-за нештатной срабатывания - Герман Сметанин

24 тысячи мин вернут производителю из-за нештатной срабатывания - Герман Сметанин

Киев  •  УНН

 • 6630 просмотра

Read in English

Из партии в 54 тысячи 120-мм мин около 24 тысяч подлежат возврату из-за нештатного срабатывания компонентов. Минобороны изымает бракованные боеприпасы, а производитель заменяет их на качественные образцы.

Из партии в 54 тысячи 120-мм мин, по которым было подозрение по нештатному срабатыванию, около 24 тысяч подлежат возврату. Это менее 1% продукции, произведенной в этом году.  в настоящее время производители мин усиливают контроль качества на всех этапах производства. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, передает УНН

Детали 

Как рассказал Сметанин, всего оборонные предприятия Украины с начала 2024 года поставили в Силы обороны миллионы артиллерийских и минометных выстрелов. 

Вместе с этим, 20 ноября этого года один из заводов-производителей получил от Командования сил логистики ВСУ рекламацию на  120-мм мины согласно установленному порядку.  за 8 ноября Минстратегпром издал приказ о проведении проверки, с привлечением должностных лиц Минстратегпрома, Минобороны, завода-изготовителя, ЦНИИ ВСУ, СБУ.

Рабочая группа отработала в течение 11-15 ноября и пришла к выводу, что действительно есть нештатная сработка нескольких компонентов изделия. В результате часть выстрелов оказалась ненадлежащего качества. На сегодняшний день, из партий общим количеством 54 тыс мин, по которым было подозрение по нештатному срабатыванию, возврату подлежит порядка 24 тыс мин, что составляет менее 1% продукции, произведенной в этом году

- рассказал Сметанин.

 по  словам министра, в соответствии с актом работы комиссии, в том числе, сейчас принимают следующие меры:

  • производится замена некачественной партии 120-мм мин;
  • заводы-производители усиливают контроль качества продукции на всех этапах производства, начиная с получения покупных компонентов.

Как сообщается, на сегодняшний день Минобороны  изымает изделия из указанной партии, а завод-производитель заменяет их на качественные образцы.

Вместе с тем, все предприятия украинского ОПК продолжают работать в штатном режиме: изготавливать и поставлять в Силы обороны качественное вооружение и военную технику. Ситуация, сложившаяся вокруг некачественных мин, также стала дополнительным стимулом для всех производителей тщательнее относиться к контролю качества их изделий на всех этапах производства

- подчеркнул Сметанин. 

Дополнение

Минобороны Украины сообщило, что причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин расследует межведомственная комиссия. Сейчас использование боеприпасов приостановили, бракованную партию мин изъяли. По предварительным результатам расследования, мины не срабатывают из-за возможных причин дефектов, в частности некачественные пороховые заряды или нарушения условий хранения. По данному факту ГБР начало уголовное производство.

Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал,  что межведомственная комиссия по расследованию нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин главными причинами инцидентов назвала снижение температуры и повышенную влажность

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские бойцы используют бракованные минометные мины производства "Укроборонпрома". Военные на фронте жалуются, что боеприпасы низкого качества.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина