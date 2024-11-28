24 тысячи мин вернут производителю из-за нештатной срабатывания - Герман Сметанин

Из партии в 54 тысячи 120-мм мин, по которым было подозрение по нештатному срабатыванию, около 24 тысяч подлежат возврату. Это менее 1% продукции, произведенной в этом году. в настоящее время производители мин усиливают контроль качества на всех этапах производства. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, передает УНН.

Детали

Как рассказал Сметанин, всего оборонные предприятия Украины с начала 2024 года поставили в Силы обороны миллионы артиллерийских и минометных выстрелов.

Вместе с этим, 20 ноября этого года один из заводов-производителей получил от Командования сил логистики ВСУ рекламацию на 120-мм мины согласно установленному порядку. за 8 ноября Минстратегпром издал приказ о проведении проверки, с привлечением должностных лиц Минстратегпрома, Минобороны, завода-изготовителя, ЦНИИ ВСУ, СБУ.

Рабочая группа отработала в течение 11-15 ноября и пришла к выводу, что действительно есть нештатная сработка нескольких компонентов изделия. В результате часть выстрелов оказалась ненадлежащего качества. На сегодняшний день, из партий общим количеством 54 тыс мин, по которым было подозрение по нештатному срабатыванию, возврату подлежит порядка 24 тыс мин, что составляет менее 1% продукции, произведенной в этом году - рассказал Сметанин.

по словам министра, в соответствии с актом работы комиссии, в том числе, сейчас принимают следующие меры:

производится замена некачественной партии 120-мм мин;

заводы-производители усиливают контроль качества продукции на всех этапах производства, начиная с получения покупных компонентов.

Как сообщается, на сегодняшний день Минобороны изымает изделия из указанной партии, а завод-производитель заменяет их на качественные образцы.

Вместе с тем, все предприятия украинского ОПК продолжают работать в штатном режиме: изготавливать и поставлять в Силы обороны качественное вооружение и военную технику. Ситуация, сложившаяся вокруг некачественных мин, также стала дополнительным стимулом для всех производителей тщательнее относиться к контролю качества их изделий на всех этапах производства - подчеркнул Сметанин.

Дополнение

Минобороны Украины сообщило, что причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин расследует межведомственная комиссия. Сейчас использование боеприпасов приостановили, бракованную партию мин изъяли. По предварительным результатам расследования, мины не срабатывают из-за возможных причин дефектов, в частности некачественные пороховые заряды или нарушения условий хранения. По данному факту ГБР начало уголовное производство.

Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что межведомственная комиссия по расследованию нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин главными причинами инцидентов назвала снижение температуры и повышенную влажность

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские бойцы используют бракованные минометные мины производства "Укроборонпрома". Военные на фронте жалуются, что боеприпасы низкого качества.