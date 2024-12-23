234 боестолкновения за сутки: горячее всего на Времовском направлении, в Курахово - бои в городской застройке

ukenru
Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 108406 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 153262 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 240297 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 197490 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 181737 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 144886 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 161196 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 180412 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 195268 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 312939 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил, что при его администрации в США будет только два пола

Трамп заявил, что при его администрации в США будет только два пола

 • 31292 просмотра
Фицо рассказал, о чем говорил с Путиным во время встречи в кремле

Фицо рассказал, о чем говорил с Путиным во время встречи в кремле

 • 35386 просмотра
За прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО - советник Байдена

За прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО - советник Байдена

 • 41801 просмотра
В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

02:55 • 24690 просмотра
Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

03:38 • 30594 просмотра
публикации
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 108401 просмотра
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 142771 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 240287 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 312938 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 226308 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 84560 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 100516 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 103504 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 102736 просмотра
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

 • 103161 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

234 боестолкновения за сутки: горячее всего на Времовском направлении, в Курахово - бои в городской застройке

234 боестолкновения за сутки: горячее всего на Времовском направлении, в Курахово - бои в городской застройке

Киев  •  УНН

 • 3808 просмотра

Read in English

На фронте зафиксировано 234 боевых столкновения, больше всего - на Времовском направлении. В Курахово продолжаются бои в городской застройке, противник нанес 15 авиаударов и более 4200 обстрелов.

234 боестолкновения произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Времовском направлении, в Курахово продолжаются бои в городской застройке, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 8 часов 23 декабря, пишет УНН

Силы обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью прекращения его наступательных действий. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 15 авиаударов, сбросив 29 КАБ. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений 2053 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, одну станцию РЭБ, склад боеприпасов, склад БпЛА, кроме того, поражены четыре других важных объекта захватчиков.

Ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугруватка, Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григоровка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.

На Сиверском направлении 12 боестолкновений состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противник использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районе Васюковки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов, таких как Лисовка, Сухая Балка, Проминь, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка.

Бронетехнику для попыток прорыва нашей обороны враг использовал неподалеку Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоелизаветовки и Новооленевки. Противник успеха не имел, продолжает накапливать силы.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки.

"В Курахово продолжаются бои в городской застройке", - сказано в сводке.

На Времовском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в направлении населенного пункта Багатир. При отражении штурмов наши воины, в частности, уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ - повреждены.

На Ореховском направлениях враг один раз атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 27 вражеских атак на направлении. Противник совершил 440 обстрелов", - говорится в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1990 оккупантов и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага23 дек. 2024, 06:17 • 4174 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков