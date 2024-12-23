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Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
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Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

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"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
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Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
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В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
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Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1990 оккупантов и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1990 оккупантов и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 4269 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1990 российских оккупантов и уничтожили 29 артиллерийских систем. Общие потери врага с начала войны достигли 776 090 человек.

Общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 23 декабря 2024 года составляют около 776 тысяч 090 человек, из них 1990 человек - за минувшие сутки. Об этом говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Также Силы обороны уничтожили 9615 (+6) российских танков, боевых бронированных машин - 19885 (+15), артиллерийских систем - 21313 (+29), РСЗО - 1256 (+0), средств ПВО - 1030 (+0), самолетов - 369 (+0), вертолетов - 329 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 20790 (+55), крылатых ракет - 2948 (+1), кораблей/катеров - 28 (+0), подводных лодок - 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 32039 (+67), специальной техники - 3664 (+2).

Россияне пугают ударить по Киеву новыми баллистическими ракетами из КНДР: в ЦПД призвали не поддаваться провокациям22 дек. 2024, 19:32 • 36857 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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