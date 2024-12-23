Еще плюс 1990 оккупантов и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 23 декабря 2024 года составляют около 776 тысяч 090 человек, из них 1990 человек - за минувшие сутки. Об этом говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Также Силы обороны уничтожили 9615 (+6) российских танков, боевых бронированных машин - 19885 (+15), артиллерийских систем - 21313 (+29), РСЗО - 1256 (+0), средств ПВО - 1030 (+0), самолетов - 369 (+0), вертолетов - 329 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 20790 (+55), крылатых ракет - 2948 (+1), кораблей/катеров - 28 (+0), подводных лодок - 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 32039 (+67), специальной техники - 3664 (+2).

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