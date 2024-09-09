19,5 тыс. украинцев получили 4,6 млрд грн. по программе «Собственное дело»

За два года действия программы "Власна справа" ею воспользовались 19,5 тыс. человек, получив 4,6 млрд гривен. Участники программы уже создали 38 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Программе "Собственное дело" уже два года. За это время ею воспользовались 19,5 тыс. человек. Они получили от государства более 4,6 млрд грн и уплатили налогов на сумму 2,6 млрд грн - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, программа ставила перед собой цель дать людям ресурс на реализацию своих бизнес-проектов и бизнес-идей. Также одной из целей было создание рабочих мест.

По словам Шмыгаля, участники программы "Власна справа" уже создали 38 тыс. новых рабочих мест.

Также с помощью программы планировали изменить структуру украинской экономики и усилить значение малого и среднего бизнеса.

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Шмыгаль также напомнил, что с апреля 2023 года стартовал ветеранский компонент программы "Собственное дело". Сейчас более тысячи ветеранов и их родных присоединились к получению государственных грантов на сумму 480 млн грн.

В рамках программы есть возможность получить безвозвратные средства для молодежи до 25 лет, для жен и мужей погибших воинов, для виноделов, для предпринимателей, которые работают на территории активных боевых действий. А также программа "Власна справа" стала частью инициированной Президентом Владимиром Зеленским комплексной политики "Сделано в Украине".

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