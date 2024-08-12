Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Украинском молодежном форуме анонсировал три обновленные государственные программы поддержки молодежи: расширение программы "еОселя", гранты на собственное дело и на образование, передает УНН.

Детали

Сегодня мы имеем уже государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи. В частности: Первое. В действующей государственной программе "еОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10% - уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий - сказал Зеленский.

Также Зеленский анонсировал новую программу грантов на собственное дело для украинцев и украинок в возрасте до 25 лет.

Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса. Мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты. Все детали будут представлены нашим правительством - отметил Президент.

Кроме того, глава государства анонсировал программу образовательных грантов.

Образование, образовательные гранты. Тоже с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы постепенно с правительством будем увеличивать наполненность средствами этой и других соответствующих программ поддержки нашей, украинской, молодежи. Таких программ должно быть намного больше - резюмировал Зеленский.

Напомним,

Сегодня, 12 августа, в Украине отмечается День молодежи.