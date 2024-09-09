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19,5 тис. українців отримали 4,6 млрд грн. за програмою "Власна справа"

19,5 тис. українців отримали 4,6 млрд грн. за програмою "Власна справа"

Київ • УНН

 • 15433 перегляди

За два роки дії програми "Власна справа" нею скористалися 19,5 тис. людей, отримавши 4,6 млрд гривень. Учасники програми створили 38 тис. нових робочих місць та сплатили 2,6 млрд грн податків.

За два роки дії програми "Власна справа" нею скористалися 19,5 тис. людей, отримавши 4,6 млрд гривень. Учасники програми вже створили 38 тис. нових робочих місць. Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Програмі "Власна справа" вже два роки. За цей час нею скористалися 19,5 тис. людей. Вони отримали від держави понад 4,6 млрд грн та сплатили податків на суму 2,6 млрд грн

- написав Шмигаль у Telegram. 

За його словами, програма ставила перед собою мету дати людям ресурс на реалізацію своїх бізнес-проєктів та бізнес-ідей.  Також однією з цілей було створення робочих місць.

За словами Шмигаля, учасники програми "Власна справа" вже створили 38 тис. нових робочих місць.

Також за допомогою програми планували змінити структуру української економіки та посилити значення малого і середнього бізнесу. 

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Шмигаль також нагадав, що з квітня 2023 року стартував ветеранський компонент програми "Власна справа". Наразі понад тисяча ветеранів та їхніх рідних долучилися до отримання державних грантів на суму 480 млн грн.

У рамках програми є можливість отримати безповоротні кошти для молоді до 25 років, для дружин та чоловіків загиблих воїнів, для виноробів, для підприємців, які працюють на території активних бойових дій. А також програма "Власна справа" стала частиною ініційованої Президентом Володимиром Зеленським комплексної політики "Зроблено в Україні".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЕкономіка

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