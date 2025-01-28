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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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174 боевых столкновений за сутки: где горячее всего и какие потери оккупантов

Киев  •  УНН

 • 3296 просмотра

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На фронте произошло 174 боевых столкновения, активнее всего враг действует на Покровском направлении с 75 атаками. Оккупанты нанесли 26 авиаударов и совершили почти 4 тысячи обстрелов.

С начала этих суток на фронте произошло 174 боевых столкновения. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, в Курской области украинские защитники сегодня отражали десять атак противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

«Российские захватчики сегодня нанесли один ракетный и 26 авиационных ударов, привлекли для поражения одну ракету и 51 управляемую бомбу, задействовали 966 дронов-камикадзе и осуществили почти 4 тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник семь раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Кутьковки, Кондрашовки, Двуречной, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Украинские защитники остановили 12 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Богуславки, Новолюбовки, Макеевки и в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского. К этому времени продолжаются два боестолкновения.

На Краматорском направлении враг 11 раз штурмовал наши позиции вблизи Предтечино, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении наши воины отбили 17 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка. Еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес авиационный удар 4 управляемыми бомбами по населенному пункту Екатериновка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 75 раз атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улаклы. В то же время, враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Андреевка и Удачное.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 275 оккупантов, из них 146 - безвозвратно. Также уничтожено четыре мотоцикла, четыре единицы автомобильной техники, один миномет, два средства спутниковой связи, две антенны БПЛА, также повреждены мотоцикл и миномет.

На Новопавловском направлении враг совершил семь попыток прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Константинополь и Разлив. Кроме того, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Комар и Новый Комар, сбросив семь управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали населенный пункт Новоселка.

На Ореховском направлении российские оккупанты сбросили шесть управляемых авиационных бомб вблизи населенного пункта Калиновское.

На Приднепровском направлении оккупационные войска провели один штурм позиций наших защитников, успеха не имели, отошли.

В Курской области украинские защитники сегодня отражали десять атак противника, в настоящее время продолжается один бой. В то же время, враг нанес 15 авиационных ударов, в общем сбросил 27 управляемых бомб и совершил 255 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях - оперативная обстановка изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Еще плюс 1380 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага28.01.25, 07:59 • 25889 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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