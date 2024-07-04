Группа злоумышленников за взятку пыталась устроить на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы "нужных людей". За должность руководителя Львовской таможни предлагали 1 млн долларов, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

"НАБУ и САП предотвратили попытку группы лиц "поставить нужных людей" на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для организации коррупционных схем. 1 млн долларов предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценили в 500 тыс. и 200 тыс. долларов соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы "не будет замечать" коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.

"О подозрении сообщили двум участникам преступления, в частности его инициатору", - отметили в НАБУ.

Напомним

Общество Красного Креста заметило недостачу 3,6 млн гривен гуманитарной помощи. Обвинение предъявлено экс-главе Печерской организации, который кроме того фальсифицировал удостоверения волонтеров и хранил амфетамин.