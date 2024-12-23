164 боев с начала суток: где на фронте горячее всего

164 боя произошло на фронте с начала текущих суток, горячее всего - на Покровском, Времовском и Лиманском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 23 декабря, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 164. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБ, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны - сообщили в Генштабе.

Оккупанты применяли артиллерию и авиацию по районам населенных пунктов Бачевск, Большая Писаревка, Луговка, Александровка Сумской области.

По имеющейся информации, россияне совершили 237 обстрелов по территории Курской области рф, в том числе 24 - из реактивных систем залпового огня.

Как отмечается, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отбили одну атаку россиян в районе Волчанска, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Пять штурмов захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Богуславки на Купянском направлении, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал в районах Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Твердохлебового, Надежды, Новосергиевки, Тернов и Ивановки, шесть боестолкновений в настоящее время незавершены.

На Сиверском направлении в районе Белогоровки, Григорьевки наши защитники отбили восемь вражеских штурмов, пять боестолкновений пока продолжаются.

На Краматорском направлении противник сегодня семь раз штурмовал позиции украинских защитников в районе Ступочек, Часового Яра и Предтечино, незавершенными остаются еще два боестолкновения.

На Торецком направлении противник 13 раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка, до сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустинка и Успеновка с начала суток враг атаковал уже 21 раз, 11 атак отбито, идут ожесточенные бои.

Семь вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками в районах населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны и Андреевка на Кураховском направлении, до сих пор продолжаются 11 боестолкновений. В то же время, враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Андреевка, сбросив две управляемые бомбы.

На Времовском направлении продолжаются семь из 18 начатых противником штурмов вблизи Новодаровки, Дачного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара и Новоселки. Кроме того, враг сбросил девять управляемых авиационных бомб по районам населенных пунктов Темировка и Константинополь.

В районе Белогорья на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм.

На Ореховском направлении враг четыре раза безуспешно пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении враг активных действий не проводил.

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