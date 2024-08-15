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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 03:09  •  9241 просмотра

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По одной из версий, День археолога отмечали именно 15 августа, потому что в этот день родилась известная ученая Татьяна Пассек, которая в 1934-1947 годах возглавляла на территории Украины Трипольскую экспедицию.

Сегодня, 15 августа, сегодня все любители загадок истории в Украине могут присоединиться к празднованию Дня археолога. До указа президента в 2008 году это событие долгое время было неофициальным, пишет УНН.

По одной из версий, День археолога отмечали именно 15 августа, потому что в этот день родилась известная ученая Татьяна Пассек, которая в 1934-1947 годах возглавляла на территории Украины Трипольскую экспедицию.

Археология как дисциплина зародилась в Европе в XV - XVI веках благодаря распространению философии гуманизма, которая высоко ценила искусство. Тогда состоятельные люди начали собирать коллекции старинных предметов и произведений искусства, в первую очередь периодов Древних Греции и Рима.

На новый уровень археологическая наука вышла в конце ХѴІІІ века. Во время вторжения в Египет Наполеон Бонапарт привез почти 200 ученых для того, чтобы более детально изучить историю и культурное наследие этой древней страны.

В 1822 году Жан-Франсуа Шампольон расшифровал текст Розетского камня, открыв миру тайну египетских иероглифов. Это открытие положило начало новой комплексной науке - египтологии.

Стремительному развитию археологии в XIX веке способствовали открытия в биологии и геологии. Британский геолог Чарльз Лайель создал новую систему униформистской стратиграфии, благодаря которой археологи получили надежную временную шкалу для датировки найденных артефактов.

Ключевым технологическим достижением для археологов стало появление радиоуглеродного анализа, теорию которого в 1949 году представил американский ученый Уиллард Либби.

Благодаря радиоуглеродному анализу впервые появилась возможность устанавливать точную датировку для органических находок.

Также сегодня можно отпраздновать Всемирный день величия.

По замыслу основателя события Патрика Бусинга, его цель заключается в открытии и пропаганде величия в себе и других людях. Также этот день э возможностью почтить людей, которые помогли нам положительно изменить нашу жизнь.

По церковному календарю сегодня Успение Пресвятой Богородицы - завершение земной жизни Девы Марии, матери Иисуса Христа. Также сегодня завершение Успенского поста.

Считается, что Дева Мария умерла во сне, а через три дня воскресла и поднялась на небеса.

Решение о необходимости празднования этого события было принято на Эфесском соборе в 431 году.

В этот день надо сходить в церковь, помолиться за семейное счастье и благополучие, крепкий брак и здоровье детей, ведь Дева Мария является покровительницей матерей и беременных женщин.

Именины сегодня празднуют Мария, Александр, Василий. 

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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