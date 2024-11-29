123 атаки оккупантов с начала суток: более половины - на трех направлениях

123 вражеских атаки произошло с начала текущих суток на фронте, более половины от всех атак враг провел на Кураховском, Времовском и Покровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 29 ноября, пишет УНН.

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 123. Основные усилия оккупанты прикладывают на Кураховском, Времовском и Покровском направлениях, где провели более половины от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Лиманском направлении - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, по направлениям такая ситуация:

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. С начала суток украинские воины отразили уже 16 атак.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Часового Яра и в направлении Белой Горы. В настоящее время продолжается две атаки окупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отразили вражескую атаку в районе Дружбы, также вражеская авиация нанесла удары по Александро-Калиновому и Александро-Шультиному.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили девятнадцать атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении, захватчики 33 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дачное, Дальнее, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. Десять боев продолжаются.

На Времовском направлении захватчики провели 22 атаки позиций украинских войск вблизи Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжаются, также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новоселке и Макаровке.

На Гуляйпольском направлении враг применяет штурмовую авиацию, избивавшую неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Гуляйполе.

В Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений.

"На Курщине украинские защитники сегодня отбили 11 атак российских захватчиков, бои продолжаются", - указали в Генштабе.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Блешня, Порозок, Михальчина Слобода, Гремячка, Прогресс, Новая Гута и Возрожденское.

Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы "атлас" и уничтожение "Бук-М3"