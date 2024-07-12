Сегодня, 12 июля, во многих странах мира свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники и бортпроводницы гражданской авиации, пишет УНН.

Первыми бортпроводниками были мужчины. Стюарды начали обеспечивать комфорт и сервис пассажиров дирижаблей и самолетов в Германии с 1928 года. До этого пассажирами занимался второй пилот. Как правило, стюардами брали официантов из дорогих ресторанов.

Идея приобщить к этой работе женщин возникла в США в 1930 году чисто с прагматической точки зрения - женщины легче мужчин.

Первой стюардессой считается бывшая медсестра Эллен Черч, которая отправилась в свой первый рейс 15 мая 1930 года по маршруту Сан-Франциско - Шайенн.

Именно Эллен Черч поручили набрать первую группу по подготовке стюардесс, в которую вошли семь медицинских сестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 килограммов.

Традиционно, во вторую пятницу июля, уже много лет отмечается Всемирный день шашлыка - праздник, который отдает дань древнему блюду без которого трудно представить себе любой пикник.

Украинцы тоже любят шашлык - в 2013 году в Киеве приготовили шашлык длиной 160 метров, использовав для этого 200 килограммов мяса. А уже в следующем году в Тернополе пожарили шашлык длиной 200 метров.

Также сегодня отмечается День разноцветных глаз. Такая патология называется гетерохромией и наблюдается у 1% населения нашей планеты. Женщин с разноцветными глазами больше от мужчин.

Гетерохромия не является вредной для здоровья человека. Но если человек родился с глазами одинакового цвета, а в какие-то момент пигментация начала меняться, то это может быть признаком какого-то заболевания.

Экологические активисты 12 июля могут присоединиться ко Дню бумажного пакета.

Событие было основано с целью привлечения внимания человечества к проблеме загрязнения окружающей среды, повышения осведомленности о преимуществах использования именно бумажных пакетов, привлечения к сознательному потреблению и экологическому образу жизни.

По старому церковному календарю сегодня День памяти святых апостолов Петра и Пала

Петр был одним из самых преданных учеников Иисуса. Но как и предсказал Иисус во время тайной вечери после ареста Петр трижды отрекся от своего учителя. Однако, искренне раскаялся в своем недостойном поступке.

Павел стал апостолом уже после смерти Иисуса. До крещения его звали Савлом, он был римским воином и принимал участие в гонениях христиан.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Прокла и Илария.

Оба жили во времена императора Траяна, и были замучены до смерти во время усиления гонений на христиан.

Именины 12 июля празднуют Игорь, Арсен, Григорий, Вероника, Мария.